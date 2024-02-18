Результат уже через 5 секунд: создан дешевый и эффективный тест для выявления рака

Ученые разработали революционный экспресс-тест, который может выявить рак груди всего за 5 секунд. Данное портативное устройство, использующее антитела и электрический импульс, может стать доступной альтернативой дорогостоящим и инвазивным методам диагностики.

Как пишет Daily Mail, этот тест является полоской, обработанной специальными антителами. Она фиксирует белки, связанные с раком молочной железы.

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Капля слюны наносится на полоску и устройство генерирует электрический импульс, если обнаруживаются специфические белки. Этот импульс преобразуется в цифровой сигнал, указывающий на вероятное наличие рака.

Преимущества нового теста:

Тестирование занимает всего 5 секунд, что значительно быстрее традиционных методов диагностики. Устройство портативное и простое в использовании, что делает его доступным для широкого применения.

Разработчики утверждают, что тест может стать более доступной альтернативой дорогостоящим методам диагностики.

Хотя прототип теста успешно прошел тестирование, он все еще нуждается в одобрении со стороны FDA и других медицинских организаций. Дальнейшие исследования также необходимы для определения его точности и эффективности по сравнению с другими методами диагностики.

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