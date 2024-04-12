Родовые сценарии: что такое негативные установки семьи

"РОДОВЫЕ СЦЕНАРИИ"

Очень часто в моей работе и на личном опыте сталкиваюсь с таким феноменом, как негативные установки семьи, родовые сценарии.

Мы все знаем, что мы родом из детства. Но не только. Мы – плод слияния двух родовых систем, со всеми сценариями, установками, моделями поведения, плюс в придачу коллективное бессознательное.

Наше бессознательное хранит в себе всю эту информацию и прямо влияет на наше настоящее.

Последние научные исследования подтверждают то, что многие уже давно интуитивно понимают – травматический опыт может передаваться из поколения в поколение.

Душевная или физическая боль не возникает сама по себе и не всегда излечивается со временем. Ее корни могут лежать не в нашем жизненном опыте или в химическом дисбалансе мозга – а в жизни наших родителей, бабушек, дедушек и даже прадедушек.