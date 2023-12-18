Рождественская кутья по 'бабушкиному рецепту': какие продукты нужны

Кутья – традиционное блюдо на рождественском столе. У нее глубокие корни в украинских обрядах и обычаях. Это блюдо готовят не только в сочельник и Рождество.

Существует несколько вариантов приготовления кутьи, которые различаются по составу и назначению. Богатая, щедрая и скромная кутья подаются в разные праздничные периоды.

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В древности кутья используется как угощение во время поминальных обрядов. Ее главными составляющими являются зерна пшеницы и мак. А на Сочельник готовили щедрую кутью – сладкую. Если меда в доме не было, к углу добавляли наваристый сладкий узвар.

Для идеальной кутьи важно выбрать качественный мак, поскольку его качество оказывает значительное влияние на вкус блюда. Пробуйте мак перед добавлением в блюдо – он не должен горчить. К щедрому углу добавляют изюм, орехи, сухофрукты. По желанию, можно добавить халву или ягоды из компотов.

Жидкая кутья с узваром по рецепту бабушки:

Стакан пшеницы (перловки, ячменя) заливают двумя стаканами холодной воды и оставляют замачиваться на всю ночь. Затем зерно отваривают до готовности.

Мак надо залить крутым кипятком и через 30 мин отлить из него лишнюю воду. Пропаренный мак нужно растолочь в ступке или перемолоть блендером.

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В готовую кашу добавляют перетертый мак, размоченный светлый изюм и сухофрукты, немного прожаренные грецкие орехи, которые нужно измельчить.

В конце концов кутья заливалась сладким узваром.

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