Рождественские приметы: что делать, чтобы весь год сопровождала удача
Рождественские приметы: что делать, чтобы весь год сопровождала удача
Наши предки верили, что события и явления, происходящие на Рождество могут предсказать, каким будет следующий год. Ukr media поделился самыми популярными народными приметами на Рождество:
- Ясная ночь на Рождество предвещает богатый урожай ягод, фруктов и других культур.
- Крепкий мороз на Рождество – к жарким летам.
- Оттепель на Рождество - до весенних холодов.
- Снег в Сочельник – к добрым известиям.
- Вьюга на Рождество - до ранней весны.
- Если первым гостем на Рождество будет темноволосый мужчина, то год будет удачным.
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Негативные приметы на Рождество:
- Нельзя заниматься рукоделием, иначе в семье кто-то заболеет.
- Нельзя заниматься уборкой, чтобы не вынести удачу из дома.
- Нельзя выносить сор из избы, чтобы не вынести удачу и благополучие.
- Нельзя идти на охоту, чтобы не навлечь беду.
- Нельзя обманывать людей, чтобы не навлечь на себя неудачи.
Положительные приметы на Рождество:
- На Рождество нужно зажечь церковную свечу в честь покойных родственников, чтобы они помогали вам в новом году.
- В Рождественский праздник нужно держаться у хороших людей, чтобы быть счастливым весь год.
- В Рождество нужно щедро угощать всех попадающих к вам в гости, а также домашних животных, чтобы весь год иметь деньги.
- Любая покупка на Рождество приносит счастье и изобилие.
Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.
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