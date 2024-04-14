Рулетики из лаваша на шампурах: блюдо для приготовления на свежем воздухе

Шашлык из лаваша.

На свежем воздухе любое блюдо вкусно по-особому.

Сегодня ловите от нас с Эктором оригинальные рулетики, которые готовятся просто, а получаются очень вкусные.

Вам понадобится:

- Болгарский перец-2 шт;

- лук-1 шт;

- Петрушка- 50 г;

- фарш свинина-говядина - 1 кг;

- лаваш-2 шт;

– соль, перец.

Процесс приготовления:

* Перец и лук нарезать кубиком. Петрушку измельчить.

* Смешать овощи с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.

* Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.

* Порезать рулетик на порционные кусочки.

* Нанизать их на шампур.

* Жарить на разогретом угле до готовности.

Храните, это очень вкусно.