С 1 апреля в Киеве подорожает транспортная карта
С 1 апреля в Киеве вырастет цена на транспортную карту! Вместо 50 грн., как было раньше, придется выложить 75 грн. При этом проезд не подорожает.
В КГГА объясняют, что это связано с удорожанием пластика и чипов, из которых делают карты. Итак, выбирайте тариф, который подходит именно вам, и пользуйтесь общественным транспортом с комфортом.
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Не беспокойтесь, проезд не подорожает! 8 грн за поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и фуникулере, 15 грн – в городской электричке – цены остаются неизменными.
Что же делать, если вам нужна новая транспортная карта? С 1 апреля его можно будет купить за 75 грн в киосках "Киевхлеб", в терминалах самообслуживания Ibox и EasyPay, а также в кассах метрополитена.
Кстати, за последние 4 года киевские власти значительно расширили перечень транспортных продуктов и тарифов. Появились почасовые проездные, проездные с ограничением и без ограничения количества поездок, льготные проездные для студентов и учащихся.
Напомним, утром 24 марта россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.
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