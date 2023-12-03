С 1 декабря в ряды ВСУ могут призвать ограниченно пригодных: что известно о нововведениях

Украина продолжает военное положение и мобилизацию, согласно которому военнообязанных мужчин, от 18 до 60 лет, будут призывать в ряды Вооруженных Сил.

Изменения вступили в силу с 1 декабря 2023 г., и их важность рассмотрена в материале "Информатора". В частности, теперь могут быть призваны те, кто раньше считался ограниченно годным по заключению Военно-врачебной комиссии (ВЛК). Эти лица смогут служить в тылу, но не в специализированных военных подразделениях.

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Также часть граждан может получить отсрочку от мобилизации в декабре 2023 года при определенных условиях.

Для того чтобы получить отсрочку, необходимо представить определенные документы. В частности, решение о пригодности к военной службе принимается ВЛК из расписания болезней и физических недостатков.

Ограниченно пригодные для военной службы могут быть направлены на службу в определенные подразделения, но с определенными ограничениями по месту службы. Отмечено, что заболевания, которые считаются основанием для непригодности военной службы, в военное время признаются более широкими, чем в мирный период.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории лиц, не подлежащих призыву. Среди них – родители трех и более несовершеннолетних детей и лица с инвалидностью.

Важно отметить, что для получения отсрочки от мобилизации необходимо подать заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) вместе с соответствующими документами, такими как свидетельство о рождении ребенка или инвалидность.

В случае положительного решения комиссии, военнообязанный получает справку о предоставлении отсрочки, содержащую информацию об основах отсрочки и других релевантных данных. Важно учитывать, что отсрочка предоставляется на определенный законом срок и после его окончания военнообязанный должен явиться в ТЦК СП для решения вопросов дальнейшего учета.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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