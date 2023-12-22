С чем носить шубу из эко-меха: стилисты назвали 4 стильных сочетания

Шуба из эко-меха – это стильный и практичный вариант верхней одежды, который подходит для разных случаев. Однако важно правильно подобрать к ней другие элементы гардероба, чтобы создавать гармоничные и эффектные образы.

Об этом пишет Радиотрек.

С джинсами

Джинсы – это универсальная одежда, которая хорошо сочетается с разными видами верхней одежды. Шуба из эко-меха не исключение.

Для создания стильного образа можно совмещать шубу с джинсами-клешами, прямыми или широкими свободными. Добавьте к этому модный бейс, меховые наушники и обувь по вашему вкусу. Например, можно обуть угги, кроссовки или яркие сапоги-луноходы.

С кожаными брюками

Шуба из эко-меха и кожаные брюки – это еще один модный вариант. Такой образ выглядит стильно и элегантно, особенно если создать его в оттенках одного цвета.

Для создания такого образа можно совмещать шубу с черными или коричневыми кожаными штанами и лоферами. Также можно добавить к образу шарф или платок в тон шубе.

С шортами

Шуба из эко-меха и шорты – это дерзкий и заметный образ. Такой образ подойдет смелым и стильным девушкам.

Для создания такого образа можно совмещать шубу с джинсовыми шортами, бейсом и сапогами в байкерском стиле. Также можно добавить к образу яркий шарф или платок.

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С мини-платьем или юбкой

Шуба из эко-меха и мини-платье – это женственный и романтичный образ. Такой образ подойдет для особых случаев.

Для создания такого образа можно совмещать шубу с мини-платьем, высокими сапогами или ботильонами на каблуке. Также можно добавить к образу аксессуар, например шарф или шляпу.

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