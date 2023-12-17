С какими продуктами нельзя совмещать яйца: почти никто об этом не знает

Почему яйца нельзя сочетать с беконом, рыбой, бананами и чаем

Яйца – это ценный продукт, содержащий много белка, витаминов и минералов. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать правила его употребления.

Если вы хотите извлечь максимальную пользу от яиц, следует избегать их сочетания с определенными продуктами, пишет ТСН. Ниже указаны пять продуктов, с которыми не следует совмещать яйца.

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Бекон, колбаса и другие мясные продукты. Шведские исследователи обнаружили, что регулярное употребление яичниц с мясными продуктами повышает риск развития рака поджелудочной железы и инсульта.

Молоко и молочные продукты . Танин, содержащийся в молоке и других молочных продуктах, препятствует усвоению белка из яиц.

. Танин, содержащийся в молоке и других молочных продуктах, препятствует усвоению белка из яиц. Чай . Содержащийся в чае танин также препятствует усвоению белка из яиц. Кроме того, чай может вызвать запоры.

. Содержащийся в чае танин также препятствует усвоению белка из яиц. Кроме того, чай может вызвать запоры. Рыба . Содержащийся в рыбе авидин связывается с витамином В7, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы.

. Содержащийся в рыбе авидин связывается с витамином В7, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Бананы. Бананы содержат много клетчатки, которая может замедлять пищеварение. Употребление бананов вместе с яйцами может вызвать проблемы с пищеварением.

Вот некоторые советы относительно того, как правильно сочетать яйца с другими продуктами:

Яйца можно совмещать с овощами, фруктами, орехами и злаками.

Яйца можно использовать для приготовления супов, салатов, соусов и других блюд.

Яйца можно есть как самостоятельное блюдо, например на завтрак или обед.

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