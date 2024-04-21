С какими продуктами запрещено хранить лук: быстро прорастет и испортится

Лук быстро становится коричневым, кашевидным и иногда гнилым при неправильном хранении. Кроме того, он может начать прорастать.

Энн Зиата, шеф-повар Института кулинарного образования, объяснила, что пророщенный лук вполне безопасно есть. Однако этого можно избежать, если правильно хранить его, сообщает Express.co.uk.

Лук следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении с минимальным освещением. Если нет альтернативы, кроме как хранить лук в мешке или миске, всегда выбирайте сетку, чтобы содействовать правильной циркуляции воздуха.

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Также держите лук подальше от картофеля и яблок. Лук выделяет газ, который побуждает его быстрее портиться в присутствии этих продуктов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кому категорически запрещено употреблять зеленый чай.

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