С какой частотой необходимо менять зубную щетку: вы будете удивлены
Регулярная чистка зубов качественной и чистой зубной щеткой является основой профилактики большинства заболеваний полости рта. Поэтому очень важно не забывать ее изменять. Зубная щетка – незаменимый инструмент в ежедневной борьбе за здоровье зубов. Однако, как и любой инструмент, он имеет свой срок службы.
Об этом пишет ТСН.
Как часто нужно менять зубную щетку?
Стоматологи советуют менять зубную щетку раз в три месяца. Однако это лишь ориентировочный термин.
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Вот несколько признаков, что пора менять зубную щетку:
- Щетина начала "расползаться" в разные стороны.
- Щетина стала мягкой.
- На щетке появились трещины или сколы.
- Вы ощущаете дискомфорт при чистке зубов.
Электрическая зубная щетка:
Насадка к электрической зубной щетке рекомендуется менять раз в три месяца.
Вот несколько советов, как правильно чистить зубы:
- Чистите зубы дважды в день перед завтраком и перед сном.
- Используйте мягкую или среднюю зубную щетку.
- Наносите на зубную щетку горошинку зубной пасты.
- Чистите зубы круговыми движениями в течение 2 минут.
- Не забывайте чистить язык.
- После чистки зубов прополощите рот водой.
Не забывайте посещать стоматолога раз в шесть месяцев для профессиональной очистки и осмотра.
Дополнительные советы:
- Храните зубную щетку в сухом месте.
- Не держите зубную щетку в закрытом контейнере.
- Регулярно промывайте зубную щетку горячей водой.
Смена зубной щетки – это простой, но важный шаг к сохранению здоровья ваших зубов!
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