С какой частотой необходимо менять зубную щетку: вы будете удивлены

Регулярная чистка зубов качественной и чистой зубной щеткой является основой профилактики большинства заболеваний полости рта. Поэтому очень важно не забывать ее изменять. Зубная щетка – незаменимый инструмент в ежедневной борьбе за здоровье зубов. Однако, как и любой инструмент, он имеет свой срок службы.

Об этом пишет ТСН.

Как часто нужно менять зубную щетку?

Стоматологи советуют менять зубную щетку раз в три месяца. Однако это лишь ориентировочный термин.

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Вот несколько признаков, что пора менять зубную щетку:

Щетина начала "расползаться" в разные стороны.

Щетина стала мягкой.

На щетке появились трещины или сколы.

Вы ощущаете дискомфорт при чистке зубов.

Электрическая зубная щетка:

Насадка к электрической зубной щетке рекомендуется менять раз в три месяца.

Вот несколько советов, как правильно чистить зубы:

Чистите зубы дважды в день перед завтраком и перед сном.

Используйте мягкую или среднюю зубную щетку.

Наносите на зубную щетку горошинку зубной пасты.

Чистите зубы круговыми движениями в течение 2 минут.

Не забывайте чистить язык.

После чистки зубов прополощите рот водой.

Не забывайте посещать стоматолога раз в шесть месяцев для профессиональной очистки и осмотра.

Дополнительные советы:

Храните зубную щетку в сухом месте.

Не держите зубную щетку в закрытом контейнере.

Регулярно промывайте зубную щетку горячей водой.

Смена зубной щетки – это простой, но важный шаг к сохранению здоровья ваших зубов!

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