С какой регулярностью можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: вы будете удивлены

В современном мире ухоженные руки и элегантный маникюр – это не просто блажь, но и признак уважения к себе. Но как часто можно делать маникюр, чтобы не навредить ногтям? Об этом пишет Главред.

Гигиенический маникюр:

Как часто: 1 раз в неделю или чаще, если ваши руки подвергаются механическим повреждениям (мойка посуды без перчаток, печать на клавиатуре, работа с землей/химией).

Что делать:

Обрезать ногти ножницами, придавая им желаемую форму.

Подпилить ногти пилочкой, чтобы выровнять их и избавиться от заусенцев.

Удалить кутикулу с помощью специального инструмента или ремувера.

Нанести увлажняющее масло для кутикулы.

Советы:

Если вы не уверены в своих силах, доверьтесь профессиональному мастеру маникюра.

Не используйте острые инструменты для обрезки кутикулы, чтобы не повредить ее. Регулярно используйте увлажняющий крем для рук, чтобы ваши ногти и кожа рук были здоровыми.

Маникюр гель-лаком:

Как часто: 2-3 недели.

Почему не еженедельно:

Частое снятие и нанесение гель-лака может сделать ногти ломкими и сухими.

При снятии гель-лака ногтевая пластина утончается, что может привести к ее повреждению.

Важно:

Перед нанесением гель-лака делайте перерыв в 1-2 недели, чтобы ногти отдохнули.

Выбирайте качественные материалы для маникюра и следуйте инструкциям мастера.

При появлении трещин или сколов на гель-лаке немедленно снимите его, чтобы не допустить развития инфекции.

Помните:

Здоровье ваших ногтей – это самое главное. Не жалейте время на уход за ними, и они всегда будут красивыми и крепкими.

Давайте ногтям "дышать" без покрытия гель-лаком.

Используйте увлажняющие средства для рук и кутикулы.

При любых сомнениях по поводу здоровья ваших ногтей обращайтесь к дерматологу.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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