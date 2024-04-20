С какой регулярностью можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: вы будете удивлены
В современном мире ухоженные руки и элегантный маникюр – это не просто блажь, но и признак уважения к себе. Но как часто можно делать маникюр, чтобы не навредить ногтям? Об этом пишет Главред.
Гигиенический маникюр:
Как часто: 1 раз в неделю или чаще, если ваши руки подвергаются механическим повреждениям (мойка посуды без перчаток, печать на клавиатуре, работа с землей/химией).
Что делать:
- Обрезать ногти ножницами, придавая им желаемую форму.
- Подпилить ногти пилочкой, чтобы выровнять их и избавиться от заусенцев.
- Удалить кутикулу с помощью специального инструмента или ремувера.
- Нанести увлажняющее масло для кутикулы.
Советы:
- Если вы не уверены в своих силах, доверьтесь профессиональному мастеру маникюра.
- Не используйте острые инструменты для обрезки кутикулы, чтобы не повредить ее. Регулярно используйте увлажняющий крем для рук, чтобы ваши ногти и кожа рук были здоровыми.
Маникюр гель-лаком:
Как часто: 2-3 недели.
Почему не еженедельно:
- Частое снятие и нанесение гель-лака может сделать ногти ломкими и сухими.
- При снятии гель-лака ногтевая пластина утончается, что может привести к ее повреждению.
Важно:
- Перед нанесением гель-лака делайте перерыв в 1-2 недели, чтобы ногти отдохнули.
- Выбирайте качественные материалы для маникюра и следуйте инструкциям мастера.
- При появлении трещин или сколов на гель-лаке немедленно снимите его, чтобы не допустить развития инфекции.
Помните:
- Здоровье ваших ногтей – это самое главное. Не жалейте время на уход за ними, и они всегда будут красивыми и крепкими.
- Давайте ногтям "дышать" без покрытия гель-лаком.
- Используйте увлажняющие средства для рук и кутикулы.
- При любых сомнениях по поводу здоровья ваших ногтей обращайтесь к дерматологу.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
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