С какой регулярностью нужно подкислять почву под голубиной

Успешное выращивание голубики невозможно без тщательного контроля кислотности почвы. Эта культура имеет уникальную особенность – ее питание обеспечивается грибами микоризы, развивающимися на корнях растения. Если кислотность почвы не соответствует потребностям голубики, процесс питания может прекратиться, что чревато даже гибелью кустов. Об этом пишет prostoway.

Идеальным показателем pH для голубики считается 4-4,5. В течение вегетационного периода необходимо регулярно проверять этот параметр. Для этого можно использовать лакмусовые бумажки или специальные электронные измерители кислотности.

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Важно также обращать внимание на качество воды для полива. Если почва имеет нейтральную реакцию, а вода для полива слабощелочная, это может привести к быстрому повышению pH почвы. В таком случае процедуру подкисления придется повторять каждые две недели.

При нормальном уровне кислотности достаточно проводить профилактические мероприятия раз в месяц для поддержания оптимальных условий. Такой подход обеспечит здоровый рост и обильное плодоношение голубики.

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