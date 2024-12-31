С ними будет непросто: топ пород собак, разборчивых в еде

Если вы планируете завести собаку, следует учесть, что породы отличаются не только внешностью, но и характером. Кроме того, некоторые собаки более требовательны в питании, чем другие. Некоторые породы едят все подряд, в то время как другие могут есть очень мало или вообще отказываться от еды.

Портал Scotsman составил список из 10 пород собак, чаще всего демонстрирующих требовательность в питании.

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Французский бульдог. Эта порода известна своей разборчивостью в пище. Рекомендации включают кормление в прохладном месте, добавление куриного бульона или кормление из руки. Мальтийская болонка. Им быстро надоедает одна и та же еда. Если собака отказывается есть, следует предложить ей корм с новым вкусом или текстурой. В некоторых случаях даже детское питание может помочь. Грейхаунд. Эти собаки любят постоянство. Изменения в рационе или стресс могут стать причиной отказа от еды. Бишон фриз. Они любят разнообразие в питании, но из-за склонности к аллергии важно выбирать пищу осторожно. Иногда отказ от еды не проблема, если собака чувствует себя хорошо. Пудель. Для пуделей важно постоянство в рационе. Не стоит переборщивать с лакомством во избежание отказа от основного корма. Кокер-спаниель. Если он не ест, попробуйте предложить куриную грудку с рисом. Затем постепенно смешивайте ее с собачьим кормом, чтобы привыкнуть к сбалансированному рациону. Бостонский терьер. Их прихотливость заключается в выборе корма. Как только найдете подходящий вариант, проблем с питанием быть не должно. Такса. Таксы известны своим упрямством. Даже их любимую пищу могут отбросить без причины. Главное – не поддаваться и соблюдать режим кормления. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Они либо едят все, что видят, либо вообще отказываются есть. Установка четких часов кормления и контроль порций помогут сформировать привычку. Пекинес. Эти собаки обожают лакомство и могут манипулировать хозяином, пропуская основное кормление в надежде получить нечто вкуснее. Важно не поддаваться на такой "шантаж".

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