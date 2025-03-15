С ними будет непросто: топ пород собак, трудно поддающихся дрессировке

Некоторые породы собак требуют больше времени, терпения и усилий для дрессировки, но если упорно работать, можно добиться отличных результатов.

Каждый, кто заводит щенка, мечтает о послушном и преданном друге. Но стоит помнить, что есть породы, которые не всегда стремятся выполнять команды, так что владельцам придется либо посвятить больше времени тренировкам, либо принять любимца такой, какой он есть — вместе с его характером и "упрямством".

Лорна Винтер, профессиональная дрессировщица собак и соучредительница приложения для обучения щенков Zigzag, назвала шесть пород, дрессировка которых требует больше выдержки, пишет Daily Mail.

"Уход за щенком – задача не из простых. И хотя все собаки уникальны, некоторые породы действительно нуждаются в большем внимании и особом подходе во время учебы", — объясняет Винтер.

Бигль

Бигли – отличные семейные компаньоны, особенно для детей. Однако их независимый характер и мощное обоняние могут создать трудности при дрессировке.

"Эти собаки прирожденные охотники за запахами, и их инстинкт всегда ведет их в новые приключения, поэтому удержать внимание бега на тренировке бывает сложно", - рассказывает Лорна. По ее словам, главное в работе с этой породой – мотивация пищей.

"Бигли обожают лакомство. Если награждать их вкусненькое за выполнение команд, они быстрее усваивают правила. Важно помнить, что в возрасте от шести до двенадцати месяцев беглые переживают "подростковый период" и могут начать игнорировать уже изученные команды. Так что запасайтесь терпением и не прекращайте тренировки", — советует эксперт.

Джек-рассел-терьер

Эта энергичная и неугомонная порода была выведена для охоты на лис, и ее охотничий инстинкт остается очень сильным.

"Джек-расселы обладают безграничным запасом энергии, что иногда усложняет обучение. Но если дать им возможность "выпустить пар" из-за активных прогулок и головоломок, они становятся более сосредоточенными во время дрессировки", — объясняет Лорна.

Она рекомендует обеспечить этим терьерам регулярные физические и умственные нагрузки, чтобы облегчить процесс обучения.

Французский бульдог

Независимые и порой упрямые французские бульдоги нуждаются в ранней социализации и обучении с первых дней в новом доме.

"Не стоит недооценивать способность маленького бульдога к обучению. Они очень умны и стремятся угодить хозяину, так что чем раньше вы начнете заниматься с ними, тем лучших результатов достигнете", — отмечает Винтер.

Бордер-колли

Бордер-колли – чрезвычайно умная и энергичная порода. Они нуждаются в ежедневных тренировках не только для тела, но и для мозга.

"Эти собаки обожают работу и стремятся быть полезными. Но их природный инстинкт пастуха никуда не исчезает, поэтому лучше дать им возможность реализовать его через специальные упражнения. Так они не будут гонять все, что двигается", — советует Лорна.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки легко поддаются дрессировке, если заниматься с ними с детства. В возрасте щенка они очень восприимчивы к обучению, будто губка впитывает информацию.

"Это большие охранники с высоким уровнем энергии. В городских условиях им может не хватать пространства и физических нагрузок, что затрудняет процесс дрессировки", — предостерегает Винтер.

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Кавапу

Эти милые гибриды кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя выглядят как пушистые игрушки, но на самом деле требуют много внимания.

"Кавапы очень активны и умны. Первые несколько недель могут быть непростыми: они стремятся быть рядом с хозяином, а ночью могут просыпаться, чтобы сходить в туалет. Это потребует терпения и нескольких бессонных ночей", — предупреждает эксперт.

Дрессирование любой породы – это процесс, требующий любви, настойчивости и времени. Но если уделить щенку достаточно внимания, со временем вы получите воспитанного и послушного друга на всю жизнь.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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