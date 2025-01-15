С ними лучше не связываться: топ пород кошек, которых лучше не заводить дома

Кошки — отличные спутники для людей, но не все породы идеально подходят для домашнего содержания из-за специфики характера или физиологии.

Многие не представляют своей жизни без кота – эти животные одинаково любимы как взрослыми, так и детьми. Однако некоторые породы по определенным причинам могут быть не лучшим выбором для дома. Фокус называет три породы, которых следует избегать.

Кошки, которых лучше не держать дома

Бенгальская кошка Эта порода славится своей пятнистой шерстью и изяществом. Однако у нее есть значительные недостатки. Бенгальские кошки часто проявляют агрессию, требуют много внимания, активных игр и умственных занятий. К тому же они не всегда устанавливают близкий эмоциональный контакт с людьми так, как это делают обычные домашние кошки.

Уникальный внешний вид сфинкса, в частности его бесшерстность, вызывает восхищение у многих. Однако именно эта особенность есть и его недостаток: из-за отсутствия шерсти некоторые люди воспринимают этих кошек как менее "уютных". Кроме этого, сфинксам требуется дополнительный уход за кожей, что может стать вызовом для владельцев.

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Шотландская вислоухая Эта порода очаровывает своей круглой мордочкой и милой формой ушей. Однако за внешней привлекательностью скрыты серьезные проблемы. Из-за генетической мутации, отвечающей за форму ушей, у шотландских вислоухих часто возникают заболевания суставов. Дефектный хрящ может вызвать сильный артрит уже в молодом возрасте, что делает жизнь кошек болезненной.

Заводя кота, важно учитывать не только его внешний вид, но и особенности ухода, характер и возможные проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

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