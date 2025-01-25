С ними не соскучишься: топ пород кошек с низким интеллектом

Существует немало слов, которыми можно описать наших кошачьих любимцев, но слово "дураки" встречается довольно редко. Некоторые породы кошек считаются умнее благодаря своей ловкости, охотничьим инстинктам или независимости.

Однако есть и те, кого трудно назвать гениями. Издание TAG24 определило пять пород кошек, отличающихся своей низкой мозговой активностью.

Бирман

Бирманы – это милые, нежные и приветливые котики, которые всегда требуют внимания. Эти пушистые красавчики могут смущенно смотреть на вас и даже начать жалобно мяукать, будто от этого зависит их жизнь.

Дрессировать бирманов почти невозможно, но это и не проблема, ведь они не подвержены плохому поведению. Обычно эти котики выбирают отдых на диване рядом с хозяином, чем активные приключения. Из-за отсутствия мотивации и влечения к обучению бирманы попали в этот список.

Манчкин

Манчкины – это забавные и волшебные создания, которых часто любят за их уникальный внешний вид, а не за ум. Хотя эти коты оказывают отличную эмоциональную поддержку, их интеллект оставляет желать лучшего.

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Манчкины редко проявляют инициативу, поэтому владельцы должны сами мотивировать их исследовать мир и развивать новые навыки. Но даже несмотря на это, манчкины остаются верными друзьями, которые всегда будут рядом.

Снегоступы

Кошки породы снегоступ не настолько глупы, сколько упрямы и не желают обучаться. Эта порода, возникшая в США, является разновидностью сиамских кошек с характерными белыми кавычками.

Снегоступы обладают уникальной внешностью, которая сделала их популярными среди любителей кошек. Однако их сложный характер и нехватка интереса к обучению значительно ограничивают их умственную активность.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая, известная своими сложенными ушами и внешностью, похожей на сову, — это нежная и дружелюбная порода. Однако низкий интеллект не является самой большой проблемой этих кошек.

Из-за генетических особенностей скоттиш-фолды часто страдают проблемами со здоровьем, в частности деформации конечностей и хвоста. Это милые, но хрупкие создания, требующие много заботы.

Регдол

Первое место занимает регдол — самый непослушный и менее умный среди кошачьих пород. Хотя эти коты обладают невероятно красивыми яркими глазами и мягким мехом, их интеллект оставляет желать лучшего.

Регдолы были выведены в качестве комнатных кошек, что значительно ограничило их естественное развитие охотничьих навыков. Поэтому эти пушистые друзья часто ведут себя беспокойно, но им не хватает сообразительности, чтобы справляться со своей энергией.

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