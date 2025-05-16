С ними проблем не будет: какие породы собак можно держать в квартире

Многие мечтают завести собаку, но не у всех есть частный дом со двором или парк у подъезда. Жизнь в квартире вовсе не препятствует этому желанию — главное, правильно подобрать породу, которая будет комфортно чувствовать себя в городских условиях и не потребует чрезмерной активности.

Существуют так называемые "диванные" собаки — не нуждающиеся в изнурительных прогулках и с удовольствием проводят большинство времени рядом с хозяином. Их ценят спокойный характер, неприхотливость и способность адаптироваться к ограниченному пространству. К таким псам часто относятся не только маленькие декоративные породы — среди них довольно большие. Об этом сообщает Will Atherton.

Идеальная собака для квартиры должна иметь несколько важных качеств: низкую потребность в физических нагрузках, тихое поведение (чтобы не создавать дискомфорт соседям), доброжелательность к людям и другим животным, а также способность адаптироваться к замкнутому пространству.

К породам, хорошо себя чувствующим в квартирных условиях, относятся французские и английские бульдоги. Первые – небольшие, очень общительные и требуют минимум физической активности. Им достаточно нескольких прогулок в день, а остальное время они с удовольствием отдыхают дома. Английские бульдоги больше, но также чрезвычайно спокойны и ласковы. Они редко лают и отлично ладят с детьми.

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Еще одним неожиданным кандидатом на роль квартирного любимца является грейгаунд. Хотя она известна как самая быстрая собака в мире, в быту эта борзая — спокойная, сдержанная и очень нежная. Он обожает короткие активные прогулки, после которых с радостью часами лежит на диване. Однако из-за высокого охотничьего инстинкта следует быть осторожными рядом с котами или другими мелкими животными.

Даже такой гигант, как английский мастиф, может быть отличным квартирным псом. Несмотря на свои размеры, это спокойное, ласковое и уравновешенное животное, не требующее большого пространства или длительных прогулок. Они очень привязаны к своей семье, но требуют должной социализации с раннего возраста. Единственное, к чему следует быть готовым – мастифы сильно слюняют, поэтому полотенца в квартире будут незаменимыми.

Жизнь в городе не должна препятствовать мечте о собаке. Главное – осознанно подойти к выбору породы, учитывая ритм вашей жизни и условия обитания. Ответственно избранная собака станет не только источником радости, но и полноправным членом семьи. Но даже самые спокойные породы нуждаются в заботе, внимании и вашей любви.

Напомним, мы уже писали, почему собака отказывается от прогулок.

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