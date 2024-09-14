С ними следует быть осторожным: 5 самых агрессивных пород собак

Исследование Американского общества тестирования темперамента выявило, что некоторые из самых маленьких и милых пород собак могут быть наиболее агрессивными. Об этом пишет Zahid.net.

По теме: Названы в честь цветки и не ловят мышей: эту породу кошек вывели в Украине (фото)

Чиуахуа

Самая маленькая порода в мире, чихуахуа, возглавляет рейтинг самых агрессивных собак. Эти маленькие собачки очень привязаны к своим попечителям и могут проявлять агрессию из-за ревности, особенно к незнакомым людям.

Басенджи

Небольшие, красивые, короткошерстные собаки, почти не лающие. Они любят доминировать над другими собаками и активно защищают свои игрушки. Если подойти к ним сзади, они могут даже укусить. Также эти собаки не любят, когда их обнимают и прижимают.

Таксы

Таксы обладают сильными охотничьими инстинктами, поэтому им не рекомендуется жить вместе с мелкими животными, такими как хомяки, крысы или мыши.

Чау-чау

Чау-чау носят доминантный и упрямый характер, поэтому их не рекомендуют заводить новичкам. Для того чтобы чау-чау был послушным, он нуждается в обучении с профессионалами.

Доберман Пинчер

Доберманы – очень умные собаки, которых часто используют для охраны, работы в полиции и других служб. Они нуждаются в воспитании лидером, тогда они могут хорошо уживаться даже с детьми и другими собаками. Если их воспитывать неправильно, они могут быть агрессивными и опасными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.