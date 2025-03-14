С ними следует быть осторожным: топ самых агрессивных пород собак

Новое исследование указывает на то, что людям следует с осторожностью относиться к собакам с золотистой окраской шерсти. Чихуахуа, немецкие овчарки и представители других пород издавна считаются верными друзьями человека.

Но последние научные исследования помогают лучше понять наших любимцев, и не все выводы, к сожалению, радуют владельцев собак. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне провели исследование, результаты которого выявили неожиданную сторону характера одной из любимых пород. Хотя эти собаки кажутся милыми и дружелюбными, уровень их агрессии оказался почти вдвое выше, чем у большинства других пород.

Речь идет об английских кокер-спаниелях. Исследования показали, что средний уровень агрессии у собак разных пород составляет около 2,2%. А вот среди кокер-спаниелов этот показатель достигает 4%. В частности, наиболее подверженными агрессивному поведению оказались животные с золотистой окраской: агрессию у них наблюдали в 12% случаев, а также они чаще были шумными.

Английский кокер-спаниель входит в число самых популярных собак-компаньонов в мире, однако данных о заболеваниях этой породы до недавнего времени было немного. Чтобы восполнить этот пробел, ученые проанализировали информацию о 2318 представителях породы по всей Великобритании, используя ветеринарные записи.

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Исследователи изучили такие факторы, как возраст собак, пол, были ли они стерилизованы, вес, распространенные болезни, продолжительность жизни и основные причины смерти. Агрессивное поведение заняло шестое место среди самых распространенных проблем со здоровьем у этой породы, уступая таким расстройствам, как болезни анальных желез и диарея. Кроме того, более 230 собак страдали ожирением, а наиболее распространенной болезнью оказалась пародонтальная — она была обнаружена около 20% исследованных животных. Что касается смертности среди щенков, наиболее частой причиной была неоплазия — патология, связанная с неконтролируемым ростом клеток, которая часто приводит к образованию опухолей.

Особое внимание ученые уделили влиянию цвета шерсти на здоровье и поведение. Анализ более 64% собак показал, что кокер-спаниели с золотистой шерстью чаще проявляли агрессию. Напротив, самыми спокойными были те, кто имел коричневую окраску.

Исследователи отмечают, что эти выводы совпадают с результатами предыдущих работ: однотонные собаки, особенно с рыжей или золотой шерстью, чаще демонстрируют признаки агрессии, чем двух- или трехцветные. Однако механизмы, объясняющие эту связь, пока остаются неизвестными, и ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить причины такого поведения.

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