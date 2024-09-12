С ярким принтом и дутый: стилисты назвали 5 трендовых шарфов на зиму – 2023-2024

В этом сезоне модны огромные вязаные шарфы, яркие цвета и даже дутые модели. Каждая модница найдет аксессуар по вкусу.

Об этом пишет Радиотрек.

Шарф из шерсти

Шарф из шерсти – одна из универсальных моделей в 2024 году, легко сочетается с любым стилем. Он может быть использован в качестве шарфа, головного убора или накидки на плечи. Выбирайте шарфы базовых пастельных тонов или ярких насыщенных цветов.

Принт

Шарф с ярким принтом – выбирайте ячейку, линию или другой выразительный принт, чтобы быстро превратить скучный образ в стильный и броский. Важно соблюдать осторожность с другими деталями и не переборщить с аксессуарами.

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Дутый

Дутый шарф, изготовленный из того же материала, что и пуховики, отлично согреет в холодную погоду и станет стильным акцентом этого сезона.

Плетеный

Плетеный массивный шарф всегда будет ярким акцентом в вашем образе и привлекает внимание. Его можно сочетать с шапкой из аналогичного материала, выбирая гармонирующую модель с вашим стилем.

Хомут

Шарф-хомут – самый легкий в использовании. Просто набросьте его на шею, создав эффект легкой халатности, также его можно носить на голове во время прохладной погоды.

Напомним, мы уже писали, с чем не модно носить пуховик и шубу.

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