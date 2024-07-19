Сад как у Pinterest: как посадить лаванду, чтобы росла по дорожке

Лавандовая дорожка – это не просто живописный элемент ландшафтного дизайна, но и источник прекрасного аромата, отпугивающего вредителей. Если вы хотите создать неповторимую атмосферу на своем участке, лавандовая дорожка станет отличным выбором. Об этом пишет prostoway.

Как правильно высадить лаванду для создания дорожки:

Выбор сорта:

Размер куста Для дорожки важно подбирать сорта лаванды, которые не разрастаются слишком сильно. Оптимальный выбор – сорта с компактными кустами, например "Прованс".

Для дорожки важно подбирать сорта лаванды, которые не разрастаются слишком сильно. Оптимальный выбор – сорта с компактными кустами, например "Прованс". Цветение: Вы можете выбрать лаванду с разными оттенками цветов, чтобы создать красочную дорожку.

Подготовка почвы:

Дренаж: Лаванда не любит чрезмерное увлажнение, поэтому важно обеспечить хороший дренаж грунта. Для этого можно добавить к лунке при посадке песок или мелкий щебень.

Лаванда не любит чрезмерное увлажнение, поэтому важно обеспечить хороший дренаж грунта. Для этого можно добавить к лунке при посадке песок или мелкий щебень. Солнце: Лаванда – светолюбивое растение, поэтому высаживайте его на солнечном месте.

Посадка:

Расстояние: Расстояние между саженцами лаванды для дорожки должно быть 50-60 см.

Расстояние между саженцами лаванды для дорожки должно быть 50-60 см. Глубина: Посадите лаванду так, чтобы корневая шейка немного была углублена в грунт.

Посадите лаванду так, чтобы корневая шейка немного была углублена в грунт. Окучивание: После посадки окучайте кустики лаванды землей, чтобы обеспечить им устойчивость.

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Уход:

Полив: Лаванда не требует частого полива. Достаточно поливать ее раз в неделю, если нет дождей.

Лаванда не требует частого полива. Достаточно поливать ее раз в неделю, если нет дождей. Питание: Весной и осенью можно подкормить лаванду комплексным минеральным удобрением.

Весной и осенью можно подкормить лаванду комплексным минеральным удобрением. Обрезка: Обрезайте лаванду после цветения, чтобы сохранить форму и стимулировать новое цветение.

Лавандовая дорожка будет радовать вас своим живописным видом и приятным ароматом в течение многих лет.

Дополнительные советы:

Для усиления аромата лаванды можно высадить вдоль дорожки другие душистые травы, такие как шалфей, розмарин или чабрец.

Лавандовую дорожку можно огородить небольшим бордюром из камня или кирпича.

Для создания более эффектного вида можно выложить дорожку из узорной лаванды.

Создание лавандовой дорожки – это увлекательный процесс, который позволит воплотить свои творческие идеи и создать неповторимую атмосферу на вашем участке.

Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.

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