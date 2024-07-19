Сад как у Pinterest: как посадить лаванду, чтобы росла по дорожке
Лавандовая дорожка – это не просто живописный элемент ландшафтного дизайна, но и источник прекрасного аромата, отпугивающего вредителей. Если вы хотите создать неповторимую атмосферу на своем участке, лавандовая дорожка станет отличным выбором. Об этом пишет prostoway.
Как правильно высадить лаванду для создания дорожки:
Выбор сорта:
- Размер куста Для дорожки важно подбирать сорта лаванды, которые не разрастаются слишком сильно. Оптимальный выбор – сорта с компактными кустами, например "Прованс".
- Цветение: Вы можете выбрать лаванду с разными оттенками цветов, чтобы создать красочную дорожку.
Подготовка почвы:
- Дренаж: Лаванда не любит чрезмерное увлажнение, поэтому важно обеспечить хороший дренаж грунта. Для этого можно добавить к лунке при посадке песок или мелкий щебень.
- Солнце: Лаванда – светолюбивое растение, поэтому высаживайте его на солнечном месте.
Посадка:
- Расстояние: Расстояние между саженцами лаванды для дорожки должно быть 50-60 см.
- Глубина: Посадите лаванду так, чтобы корневая шейка немного была углублена в грунт.
- Окучивание: После посадки окучайте кустики лаванды землей, чтобы обеспечить им устойчивость.
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Уход:
- Полив: Лаванда не требует частого полива. Достаточно поливать ее раз в неделю, если нет дождей.
- Питание: Весной и осенью можно подкормить лаванду комплексным минеральным удобрением.
- Обрезка: Обрезайте лаванду после цветения, чтобы сохранить форму и стимулировать новое цветение.
Лавандовая дорожка будет радовать вас своим живописным видом и приятным ароматом в течение многих лет.
Дополнительные советы:
- Для усиления аромата лаванды можно высадить вдоль дорожки другие душистые травы, такие как шалфей, розмарин или чабрец.
- Лавандовую дорожку можно огородить небольшим бордюром из камня или кирпича.
- Для создания более эффектного вида можно выложить дорожку из узорной лаванды.
Создание лавандовой дорожки – это увлекательный процесс, который позволит воплотить свои творческие идеи и создать неповторимую атмосферу на вашем участке.
Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.
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