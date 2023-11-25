Садовая дизайнер рассказала о том, как сажать тюльпаны в ноябре, чтобы получить большой урожай

Садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон отмечает важность высадки тюльпанов в ноябре, как эффективной меры по предотвращению болезней, которые могут нанести вред листьям и цветам этих растений.

Когда речь идет о посадке тюльпанов, правильный момент имеет решающее значение, особенно если вы хотите получить лучшие результаты выращивания этих замечательных цветов. Высадка в ноябре может помочь в предотвращении неприятных грибковых заболеваний, рассказывает блоггер в TikTok.

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Ранняя высадка тюльпанов, до ноября, может привести к заражению "Тюльпановым пожаром". Эта болезнь, вызванная грибком Botrytis tulipae, проявляется в виде скручивания, увядания листьев и появления коричневых пятен, что может привести к гнилости цветков и листьев. В тяжелых случаях растения выглядят так, будто их пламенем обожгло, что стало причиной необычного названия – "Тюльпановый пожар".

Грибок Botrytis tulipae активно развивается в теплой и влажной среде, поэтому высадка тюльпанов в ноябре, когда условия более прохладные, может значительно снизить риск заражения.

Садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон обратилась к своим поклонникам в TikTok с призывом начать высаживать тюльпаны. Она подчеркнула: "Сейчас ноябрь, и я призываю вас. Наступило время высаживать тюльпаны. Ночные температуры стабильно ниже 10°C, поэтому вы можете высаживать все свои луковицы уже сейчас".

Поллианна рекомендует также учитывать глубину посадки: "Просто убедитесь, что вы высаживаете их по крайней мере в два-три раза глубже, чем луковица". В другом видео она добавила: "Когда вы выбираете тюльпаны, есть ранние и поздние сорта, поэтому убедитесь, что вы сажаете и те, и другие, тогда вы получите последовательность цветов".

Еще одним советом является избегание загущения высаженных луковиц, обеспечивая циркуляцию воздуха и предотвращая прикосновение зараженных частей одного тюльпана к другому. Садовница также рекомендует регулярно менять места высаженных тюльпанов каждые четыре года для уменьшения риска заражения почвы.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение грибка, рекомендуется полностью удалять зараженные тюльпаны и проверять смежные растения на наличие сильно зараженных экземпляров. Зараженные листья следует также удалять во избежание дальнейшего распространения заболевания.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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