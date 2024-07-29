Садовник объяснил, как часто нужно обрезать розы, чтобы побудить повторное цветение

Процесс обрезки роз прост, и благодаря этому можно увеличить количество цветов в течение лета. Мертвую голову легко найти – это цветок, который сбросил лепестки.

Достаточно использовать небольшой ручной секатор, чтобы осторожно обрезать розу. Об этом сообщает Express.co.uk.

Следует отойти от куста роз и оценить состояние цветов. Тогда можно увидеть истощенные и мертвые цветы.

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Если делать это раз в неделю, хотя в идеале это каждые три дня можно стимулировать новое цветение в течение сезона. Единичную головку можно срезать до начала стебля, в то время как группу мертвых головок можно срезать до ширины пера на стебле.

Следует стараться избегать обрезки непосредственно за грудой мертвых головок, поскольку это оставит внезапный глухой стебель, который отнимет энергию у новых бутонов и цветов.

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