Садовник сказал, что сделать с розами зимой, чтобы получить пышные цветы весной

Зима – это время, когда многие садоводы обеспокоены тем, как ухаживать за своими растениями. Розы в холодный период также нуждаются в особом уходе.

Как сообщает Еxpress, в январе кусты роз нужно укрывать мульчей. А в феврале нужно будет провести обрезку.

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Отмечается, что мульча помогает удерживать влагу. Она также останавливает или, по крайней мере, препятствует появлению сорняков вблизи растений.

"Розы очень выносливы. Если есть возможность, замульчуйте основу, а затем в конце февраля/начале марта обрежьте на треть. Да, это выглядит кардинально, но благодаря этому цветок отрастет быстрее и лучше", — говорится в сообщении.

Эксперт Ли Беркхилл, которого называют "садовый ниндзя", соглашается, что розы нужно обрезать на треть. Он утверждает, что обрезать розы нужно в феврале – перед весной. Однако единственным исключением из этого являются плетущиеся розы. Их следует обрезать осенью, когда растение отцветет.

Ли Беркхилл советует:

У роз удалите мертвые, поврежденные или больные стебли чистым и острым секатором.

Обрежьте скрещивающиеся стебли.

Срежьте одну треть стебля до почки, которая обращена наружу.

Всегда мульчируйте после этого, чтобы обеспечить розу хорошим питанием для восстановления.

Следуя этим советам, вы можете помочь своим розам пережить зиму и снова расцвести весной.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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