Садовники объяснили, что делать, если гортензии стали бурыми и сухими

Иногда цветы гортензии могут становиться бурыми. Это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается немало садоводов.

Однако эту неприятность достаточно легко исправить. Об этом сообщает Express.co.uk.

Слишком много воды может принести больше вреда, чем пользы. Тогда цветочные головки начинают становиться коричневыми и желтыми.

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Цветы могут даже начать опадать с растения, а почва вокруг гортензии может казаться чрезмерно грязной и влажной. Длительное переувлажнение может привести к замедленному росту и даже к загниванию корней, что может привести к гибели растения.

Если гортензия стала коричневой, важно немедленно прекратить полив и дать излишней влаге высохнуть. В этот период регулярно проверяйте уровень влажности почвы, чтобы убедиться, что растение восстанавливается.

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