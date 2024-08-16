Садовники объяснили, что нужно сделать с глицинией в августе, чтобы увеличить количество цветов в следующем году

Глициния требует особого ухода и требует тщательной обрезки дважды в год. Глицинию нужно срезать в январе или феврале, а затем снова в июле или августе.

Удаление поросших летом обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и больше солнечного света, что достигает основы молодых приростов. Это поощряет лучшее созревание древесины и улучшает шансы формирования цветочных почек, сообщает Express.co.uk.

После цветения, в июле или августе, рекомендуется срезать струящиеся зеленые побеги прироста текущего года на пять-шесть листьев.

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Для зрелой глицинии может потребоваться более радикальный подход. Для старых растений может потребоваться серьезная обрезка, чтобы удалить старые, изношенные поросшие или растущие ветви над окнами или выступающие наружу с фасада здания.

Значительные сокращения могут быть необходимы для обслуживания опорной конструкции растения. Для этого следует укоротить длинные ветки и удалить части старых стеблей, чтобы они были немного выше крепкой молодой ветви.

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