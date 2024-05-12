Садовники объяснили, как простая газета поможет истребить сорняки раз и навсегда

Сорняки на клумбе не только портят внешний вид, но и вредят культурным растениям. Однако экологический трюк может помочь навсегда избавиться от сорняков в саду.

Простой, но эффективный прием предполагает использование старой газеты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Метод удаления сорняков газетами предусматривает размещение слоев влажной газеты на любом участке сада с сорняками и покрытие грунтом. Это лишит сорняки любого света или питательных веществ без использования химикатов.

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Газета будет постепенно разлагаться, фактически создавая совершенно новый слой грунта. Еще одно преимущество использования влажной газеты состоит в том, что она действует как мульча в течение зимних месяцев.

Влажная газета поможет сохранить влагу в почве в холодные месяцы, сохраняя почву рыхлой и предотвращая ее слишком быстрое высыхание. Если сейчас газон переполнен сорняками, следует попробовать эту идею.

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