Садовники объяснили, зачем зимой поливать растения чаем

Зимой садоводам важно защитить растения в саду от снега и мороза. Для этого их можно поливать чаем.

Чай, особенно сорта без кофеина, такие как ромашка или ройбуш, содержат дубильные вещества, укрепляющие клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к холоду. Об этом сообщает Express.co.uk.

Это естественный механизм защиты от мороза и снега. Чайные листья также могут помочь саду процветать, поскольку они обогащены азотом, который помогает растениям расти.

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Также не выбрасывайте чайные пакетики, поскольку они могут стать удобным удобрением через дубильную кислоту.

Еще один способ предотвратить повреждение растений снегом – накрыть их специальным одеялом. Используйте мешковину или ландшафтную ткань, стратегически расположенную вокруг грядок, чтобы создать защитный барьер.

Он действует как изолятор, защищая цветы и растения от сильных ветров и сохраняя часть природного тепла земли. Дополнительный слой соломы или сена может также обеспечить дополнительную защиту для растений в течение зимних месяцев.

Напомним, ранее садоводы объяснили, какие растения нужно обрезать в декабре.

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