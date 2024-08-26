Садовод поделился гениально простым способом изгнать двух распространенных вредителей из сада

Ирландский шеф-повар Клодаг Маккенна поделилась необычным, но эффективным способом борьбы с вредителями в саду – использованием кофейной гущи.

Слизни и улитки часто наносят вред молодым растениям, оставляя после себя неприглядные дыры. Для многих садоводов это подлинная проблема. Однако по словам Маккенны, избавиться от этих скользких вредителей можно с помощью обычной кофейной гущи, пишет express.co.uk.

Вас также заинтересует: Как избавиться от слизней с помощью пива: народный метод

Почему кофе отпугивает слизней?

Кофе имеет определенный уровень кислотности, раздражающий нежную кожу слизней. Частицы молотого кофе создают шероховатую поверхность, по которой им трудно передвигаться. Запах кофе также отталкивает слизней.

Как использовать кофе для защиты растений?

Чтобы защитить растения от слизней, достаточно создать вокруг них кольцо из кофейной гущи. Этот барьер станет для улиток неприятным препятствием, которое они не захотят пересекать.

Кофейная гуща – это натуральный продукт, который не навредит окружающей среде. Этот метод не только поможет сохранить урожай, но и станет хорошим удобрением для растений. Благодаря этому бесхитростному приему, вы сможете наслаждаться здоровыми и красивыми растениями.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!