Садоводы назвали 5 растений, которые нужно обрезать уже сейчас

Июль – это разгар лета, когда сады сияют яркими красками, а температура достигает самых высоких значений. Однако, несмотря на жару, работа в саду не заканчивается. На самом деле июль – это один из самых важных месяцев для обрезки растений, кроме регулярного полива.

Некоторые садоводы не всегда знают, какие растения нуждаются в обрезке именно в июле. Ведь, кроме правильной техники, важно еще и вовремя позаботиться о своих зеленых друзьях. Чтобы помочь вам в этом, эксперт по садоводству Эндрю Коннолли поделился своими советами по "растениям, нуждающимся в обрезке в июле для улучшения их цветения и общего состояния здоровья", пишет Express.

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1. Глициния:

По словам Эндрю, июль – это "хорошее время" для обрезки глицинии. Необходимо обрезать зеленые побеги в текущем сезоне до 5-6 листьев от главной ветви. Это поможет контролировать рост растения, а также "увеличить количество цветочных почек на следующий год".

2. Лаванда:

Июль – "идеальное" время для обрезки лаванды после ее первого цветения, чтобы "поощрить второе цветение". Обрезка лаванды очень проста: "обрежьте отцветшие стебли цветов и примерно на дюйм текущего года, чтобы сохранить растения компактными и густыми".

3. Розы:

Просто отрежьте отцветшие цветы до первого полного набора листьев. Это будет способствовать дальнейшему цветению и поможет сохранить аккуратный вид роз.

4. Цветущие кустарники:

После цветения обрежьте эти кусты, чтобы сохранить форму и способствовать здоровому росту. Удалите старую древесину и любые пересекающиеся ветви, чтобы предотвратить скопление и болезни.

5. Плодовые деревья:

Летнюю обрезку яблонь и груш можно производить и в конце июля. Это поможет улучшить освещение и циркуляцию воздуха в растении, что в свою очередь "обеспечит лучшее качество плодов и уменьшит количество вредителей".

Садоводам следует сосредоточиться на неплодоносных ветвях, скопляющихся боковых ветвях, а также укоротить новые приросты на главных ветвях примерно на треть.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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