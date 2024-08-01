Садоводы назвали главные задачи, которые нужно выполнить в саду в августе

В августе ожидается много теплых дней, так что это идеальное время, чтобы выйти в сад и выполнить некоторые работы. Садоводы выделяют ряд задач, которые следует делать именно в этом месяце.

Выполнение определенных работ принесет пользу саду и будет способствовать большему цветению. Об этом сообщает Express.co.uk.

Георгины

Август – идеальное время для рассады георгин и других многолетних растений, чтобы привлечь больше цветов к цветению. Устранение мертвых соцветий стимулирует растение к большему цветению. Используя пару чистых, острых секаторов или ножниц, срежьте немного выше или нового набора листьев, новой почки или бокового пара.

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Обрежьте розы и лаванду

Обрезка лаванды и роз может сохранить растения чистоплотными. Для лаванды лучше обрезать после окончания цветения, чтобы сохранить компактную форму куста.

Подобным образом, август также хорошее время для обрезки роз. Садоводы предлагают удалять до трети отцветших стеблей, а остальные подвязывать к опорам.

Регулярный полив

Лучше всего поливать растения ранним утром или вечером и избегать полива растений в разгар жары. Во время жары горшки и подвесные корзины нужно поливать несколько раз в день.

Посейте выносливые однолетники

Август – прекрасное время, чтобы начать готовиться к будущему цветению. Посеяв выносливые однолетники на солнечных местах сейчас, можно обеспечить раннее лето в следующем году. Желательно сеять семена аккуратными рядами, так как их легче пропалывать.

Подготовка к осени

Август – хорошее время, чтобы подумать вперед. Можно высадить несколько осенних луковичных растений, таких как безлистник, штернбергия и нерины. Закопайте луковицы на глубину в три раза больше, чем размер самой луковицы, и хорошо полейте.

Напомним, ранее садовник объяснил, как часто нужно обрезать розы, чтобы побудить повторное цветение.

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