Садоводы назвали идеальное время для обрезки роз, чтобы получить хорошее цветение

Обрезка – одна из главных садовых задач, как прополка и полив. Цель обрезки может быть разной – сформировать растение, улучшить здоровье растения или продолжить цветение.

Хотя обрезка сама по себе не сложна, правильный выбор времени для определенных растений имеет решающее значение. Эксперты утверждают, что обрезка роз может способствовать цветению и улучшению всеобщего вида, сообщает Express.co.uk.

Март – идеальное время для этого, поскольку вы сможете более четко видеть, что делаете, прежде чем начнется новый рост.

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Для обрезки начните с удаления мертвых или слабых стеблей, которые кажутся коричневыми. Это предотвратит распространение любой болезни.

Это также позволит растению сосредоточиться на новом росте вместо того, чтобы тратить питательные вещества и энергию на мертвые стебли.

Просто срежьте секатором головку чуть выше здорового листа. Из этого побега вырастет новый цветок.

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