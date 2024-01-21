Садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензии, чтобы стимулировать рост

Гортензии достаточно легко выращивать и ухаживать, что делает их популярными садовыми растениями. Однако важно знать, когда обрезать кусты, чтобы стимулировать рост.

В основном обрезка производится в конце зимы или в начале весны. Но плетистые гортензии обрезают после цветения летом, сообщает Express.co.uk.

Очень важно обрезать гортензии в правильное время года, иначе можно удалить цветочные почки. Поэтому растение не будет цвести весной и летом.

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Как только цветы увянут, эксперты рекомендуют оставлять их на зимние месяцы на растении. Это обеспечивает определенную защиту от замерзания почек.

Удалить мертвые головки цветов можно ранней весной, срезав стебель до первой крепкой, здоровой пары почек от увядшего цветения. Для любых выросших гортензий садоводы советуют срезать один или два старейших стебля у основания, чтобы поощрять производство нового, заменяемого роста, который даст больше цветов.

Если весной растения были повреждены морозом, обрежьте пораженные побеги чуть выше первой неповрежденной пары почек на здоровой древесине. Также важно удалять слабые стебли.

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