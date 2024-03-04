Садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий: 'не упустите, чтобы не потерять цветы'

Гортензии могут украсить хоть какой сад. Их большие соцветия разных цветов – от белого и розового до пурпурного и синего – непременно привлекут внимание.

Однако чтобы гортензии цвели обильно, их важно правильно обрезать. Как пишет express.co.uk, специалисты из Университета Нью-Гэмпшира рекомендуют обрезать гортензии весной.

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Почему нельзя обрезать гортензии осенью или зимой?

В настоящее время растение находится в состоянии покоя. Обрезка может повредить гортензию, а новые побеги, которые появятся, будут восприимчивы к морозам. Важно сохранить старые почки и ветки на кусте. Они защищают новые цветы от холода.

Обрезка гортензий весной имеет ряд преимуществ:

Стимулирует рост новых побегов. Это приводит к большим и пышным цветам.

Обеспечивает обильное цветение. Ваша гортензия будет радовать вас красотой все лето.

Где лучше посадить гортензии?

Гортензии не любят прямые солнечные лучи. Лучше всего посадить его в тени. Важно также обеспечить им регулярный полив. Почва не должна пересыхать.

Чем прикормить гортензии?

Внесение органических удобрений, таких как компост или мульча, поможет растению цвести обильнее.

Итак, не забудьте обрезать свои гортензии весной. Это поможет им раскрыть весь свой потенциал и радовать вас красотой на протяжении всего лета.

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