Садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий: получите большие пышные цветы

При правильной обрезке гортензии будут цвести год от года. Однако также важно знать, когда обрезать эти растения, поскольку может быть слишком поздно.

Гортензии представлены в широком ассортименте, и каждый тип имеет свои требования к обрезке, поэтому, прежде чем брать секатор, нужно определить тип. Самый простой способ определить гортензии по типу цветка, сообщает Express.co.uk.

Гортензии Annabelle следует обрезать ранней весной до начала роста. Если растение не обрезать, будет больше цветения, которое будет меньше и выше.

Читайте также: Садовники объяснили, чем нужно подпитывать гортензию, чтобы получить красивые голубые цветы

Поскольку эти гортензии цветут на растущей в текущем году древесине, их обрезают, срезая все растение до самой низкой пары здоровых почек.

Это означает удаление всех стеблей почти до уровня земли и создание короткого толстого каркаса.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за газоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !