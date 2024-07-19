Садоводы назвали лучшее время для полива растений летом, и это не утро

Садовые растения в жаркую погоду сильно зависят от воды. Однако также важно время, когда осуществляется полив.

Специалисты по садоводству утверждают, что частая ошибка заключается в поливе слишком часто и в неподходящее время. Об этом сообщает Express.co.uk.

Часто поливать садовые растения раз в день в течение летних месяцев, но это часто зависит от погоды и типа почвы. Растения обычно ненавидят полуденный полив летом.

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Это связано с тем, что температура повышается, а скорость испарения ускоряется в середине дня. Вода быстро улетучивается, высушивая почву и лишая растение кислорода.

Профессионалы садоводства советуют избегать этого времени для полива садовых растений, поскольку это самая жаркая часть дня. Летом лучше подождать до вечера, поскольку полив во время полного солнца может привести к ожогам растений.

Вечерний полив является лучшим временем, поскольку это приведет к тому, что растения заберут больше воды и уменьшат испарение. Однако садоводам следует помнить, что во влажную погоду улитки могут притянуться к влажной почве, поэтому постарайтесь, чтобы вода была направлена прямо на почву.

Если растения нуждаются в обильном поливе или погоде особенно жаркая, поливайте также очень рано утром. Поливая растения, обязательно делайте это глубже и поближе к корням.

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