Садоводы назвали ошибки в подстригании газона в августе, которые приводят к появлению мха и сорняков

Садоводы часто совершают роковую ошибку при уходе за газоном. Слишком короткая стрижка может привести к серьезным проблемам, таким как распространение мха, сорняков и всеобщее ослабление травы.

Садоводческое общество Британии рекомендует оставлять траву дольше весной и летом, чтобы создать благоприятную среду для полезных насекомых и других организмов. Эксперты по уходу за газонами предупреждают, что чрезмерно короткая стрижка делает траву уязвимой к засухе, вредителям и болезням, пишет express.co.uk.

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Короткая трава имеет поверхностную корневую систему, что затрудняет ее выживание в жаркую погоду. Кроме того, открытые участки почвы становятся идеальной средой для размножения мха и сорняков.

Чтобы сохранить газон здоровым и зелёным, специалисты советуют косить траву на высоту не менее 2,5 см. В жаркие периоды высоту среза следует увеличить до 4-5 см.

Для новых газонов рекомендуется отложить первое кошение до достижения травой высоты 5 см и использовать наивысшее положение косилочного ножа.

Ранее садоводы назвали главную ошибку, из-за которой летом газон становится лысым и рыжим.

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