Садоводы назвали растения, которые запрещено обрезать в марте

Обрезка – важная садовая задача при уходе за растениями и цветами. Однако очень важно правильно выбрать время, иначе вы рискуете убить их.

Основная цель – удаление любых отмирающих, больных или мертвых участков, чтобы стимулировать новый рост. Об этом сообщает Express.co.uk.

Однако важно знать, какое растение нуждается в обрезке. Вот несколько растений, которые ни в коем случае нельзя обрезать в марте.

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Жимолость

И плетистые, и кустовые сорта жимолости нельзя обрезать в марте, потому что садоводы рискуют удалить распустившиеся почки. Если ваше растение цветет весной или в начале лета, обрежьте после того, как оно отцветет.

Кленовые деревья

Клен содержит сладкий сок, который может привлечь к нему всевозможных вредителей. По этой причине его нужно обрезать в летние месяцы во избежание риска кровотечения соком зимой.

Азалии

Азалии нужно обрезать после того, как цветение увядает, иначе они могут не зацвести в следующем сезоне. Это означает, что большинство нужно будет обрезать летом.

Жасмин

Жасмин нужно обрезать сразу после цветения, обычно происходит осенью. Это зависит от сорта, поскольку цветущий зимой жасмин нуждается в обрезке в конце зимы или ранней весной.

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