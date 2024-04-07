Садоводы назвали три главных правила полива гортензий: получите пышное цветение

Яркое цветение гортензии радует глаз в течение весны и лета, если за ними ухаживать. Большее цветение может появиться, если куст поливать определённым образом.

Специалистка из кустов Эми Энфилд объяснила, что гортензии следует обильно поливать несколько раз в неделю, чтобы стимулировать глубокий рост корней. Об этом сообщает Express.co.uk.

Главное – поливать основу растения в саду, чтобы листья и цветы оставались сухими. Также лучше поливать утром, чтобы уменьшить увядание во время жары.

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Есть другие важные садовые задачи, чтобы обеспечить обильное и яркое цветение гортензий. Добавление мульчи вокруг гортензий поможет сохранить почву влажной и прохладной.

Все типы гортензий лучше растут при постоянной влажности, но гортензии с большими листьями и гладкими листьями требуют больше воды, чем другие сорта. Избегайте сажать гортензию там, где становится жарко, под прямым солнечным светом после обеда.

Постоянный стресс от полного жаркого солнца снизит цветение. Чтобы гортензии зацвели этим летом, помните о чрезмерном удобрении земли.

Хотя небольшое количество удобрений может способствовать росту поразительного цветения, слишком многое может быть вредным. Добавление слишком большого количества азота в почву весной может уменьшить цветение.

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