Садоводы назвали три растения, которые ни за что нельзя обрезать зимой

Обрезка важна для большинства садовых растений, однако не все растения следует обрезать одновременно. Во многих садах произрастают три растения, которые запрещено обрезать зимой.

Это связано с их потребностями и уязвимостью к морозам. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гортензии

Обрезка их зимой может удалить потенциальные цветочные почки, что приведет к уменьшению цветения в следующем сезоне. Эти растения лучше обрезать после того, как они закончили цвести в конце лета или в начале осени.

Читайте также: Садовники назвали лучшее время для обрезки гортензии, чтобы стимулировать рост

Сирень

Сирень также развивает свои почки в конце лета, что означает, что вы можете удалить эти почки и сократить весеннее цветение. Это растение лучше всего обрезать сразу после цветения весной, давая им достаточно времени для закладки новых почек на следующий год.

Лаванда

Поскольку растения лаванды чувствительны к чрезмерной влаге, обрезка их зимой может привести к более высокому риску гниения или грибковым заболеваниям. Это может нанести вред и оказать негативное влияние на новый рост, когда наступит весна.

Если легкую обрезку для удаления отмершей поросли можно проводить ранней весной, основную обрезку следует проводить ранней осенью после цветения.

Напомним, мы уже писали, как заставить кактус зацвести.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !