Садоводы назвали важные работы в саду, которые нужно сделать в декабре

Несмотря на то, что декабрь может быть более спокойным месяцем для садоводов, по мнению эксперта, в саду все еще много работы. Речь идет, в частности, о чистке садовых инструментов и хранении предметов, таких как шланги и спринклеры.

Другая важная работа включает в себя защиту горшков и нежных растений перед холодами и кормление птиц и других диких животных. Об этом сообщает Express.co.uk.

Эксперт советует запастись птичьими семенами на всю зиму, развешивая кормушки. Также следует позаботиться о наличии достаточного количества пресной воды для любых птиц.

Читайте также: Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома

Если у вас в саду есть терракотовые горшки, которые могут треснуть во время мороза, заверните их в пузырчатую пленку или поставьте в более теплое место. Если в саду расставлены горшки, сгруппируйте их вместе в защищенном месте.

Садоводы также должны защитить любые нежные или молодые растения в саду, чтобы избежать их гибели в холодную погоду. Можно окружить их соломой, чтобы обеспечить зимнее одеяло или завернуть их в защитный флис.

Декабрь – это прекрасное время, чтобы начать обрезать фруктовые деревья. Глицинию и японские клены также следует обрезать сейчас, чтобы стимулировать новый рост в следующем году.

Если есть возможность, перекопайте обнаженную почву и уберите любые сорняки или мусор. Эта важная подготовка будет означать, что почва будет в лучшем состоянии, когда погода потеплеет.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!