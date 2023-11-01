Садоводы объяснили, как защитить гортензии от смерти зимой

Растения могут погибать зимой из-за суровой погоды. Холод может убить растение, как и ветер, и гортензии не застрахованы от этого.

Зимой трудно определить, погибла ли гортензия, поскольку в этот сезон они находятся в состоянии покоя и почти не дают признаков жизни. Об этом сообщает Express.co.uk.

Есть четыре работы в саду, которые нужно выполнить сейчас. Это защитит цветы и позволит снова зацвести в следующем году.

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Мульча

Нанесите толстый слой органической мульчи, такой как измельченная кора или компост вокруг основания гортензии. Это поможет утеплить корни и сохранить влагу.

Обрезайте в нужное время

Избегайте сильной обрезки осенью. Обрезать гортензии можно в конце зимы или в начале весны, когда пройдут сильнейшие холода. Также неправильная обрезка гортензий может привести к тому, что они не зацветут в следующем году.

Обмотать мешковиной

Создайте раму вокруг растения колышками и накройте сверху мешковиной. Это оградит кустарник от сильного снега и льда, обеспечивая при этом некоторый поток воздуха.

Спрей против осушения

Чтобы снизить потерю влаги, подумайте о применении спрея против осушения листьев. Это может быть особенно полезно в ветреную зиму. Следуйте инструкциям производителя по применению.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных.

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