Садоводы объяснили, какие растения нужно обрезать сейчас, чтобы получить обильное цветение

В феврале садоводы должны активно готовиться к теплу. Обрезка растений в настоящее время способствует новому росту.

В частности, нужно обрезать розы, глицинию, лиственные кусты и плодовые кусты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Розы

Розы нужно обрезать в конце зимы, чтобы стимулировать интенсивный рост весной и летом. Во время обрезки роз садоводам не следует производить надрезы более чем на 5 мм над почкой, а также убедиться, что срезы расположены под углом. Садоводам также нужно обрезать мертвые и больные стебли, а также скрещенные стебли.

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Глициния

Глицинию нужно обрезать в январе или феврале, когда растение полностью находится в состоянии покоя, а затем снова в июле или августе. Обрезая растение зимой, обрежьте побеги так, чтобы на побеге было две-три почки.

Срезка глицинии в это время года позволяет растению сосредоточить свою энергию на создании цветов в весенние и летние месяцы.

Лиственные кустарники

Это древесные растения, которые известны своими красочными осенью. Лиственные кусты, такие как магнолии и барбарис, следует обрезать зимой, чтобы контролировать их рост.

Лиственный кустарник не следует обрезать в летние месяцы, поскольку они могут не иметь достаточного запаса пищи для выживания.

Плодовые кусты

Плодовые кустарники и виноградные лозы необходимо обрезать зимой. Боковые побеги нужно обрезать только на одну-две новые почки. Кусты мягких фруктов можно обрезать до уровня земли, чтобы провоцировать новый рост весной.

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