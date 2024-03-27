Садоводы посоветовали орхидеям дать картофель: 'будет цвести как бешеная'

Если ваши орхидеи длительное время находятся на отдыхе и не дают новых цветов, можно стимулировать их цвести. Для этого не нужны дорогие удобрения.

Эксперты по садоводству поделились простым трюком, который может помочь вашим орхидеям цвести пышно в течение всего лета.

Читайте также: Самые распространенные ошибки, которые следует избегать в уходе за орхидеями: ваше растение будет цвести весь год

Секрет состоит в ночной температуре. Орхидеи – это субтропические растения, и им нравится, когда ночью прохладно. Снижение температуры на пять градусов по Цельсию может стимулировать цветение.

Вот что вы можете сделать:

Перенесите орхидею в другую комнату ночью. Обеспечьте ей прохладную среду для спокойного сна.

Откройте окно рядом с орхидеей ночью. Свежий воздух нужен, чтобы растение могло наслаждаться свежестью и влажностью.

Используйте вентилятор. Создайте прохладный поток воздуха, чтобы орхидея могла ощущать ночную свежесть.

Подкормка орхидей:

Картофель – это отличный ингредиент для подкормки орхидей. Попробуйте следующий рецепт:

Нарежьте или натрите картофель на мелкие кусочки вместе с кожурой и отварите несколько минут. Добавьте нарезанные свежие бананы и сахар. Сохраняйте смесь в банке и используйте как удобрение – разводите водой смесь и подливайте под корни орхидей.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!