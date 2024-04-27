Садоводы рассказали, какие растения нужно высеивать в мае, чтобы иметь пышное летнее цветение

С приходом мая садоводов ожидает повышение температуры. Луна представляет идеальную возможность посеять разнообразные цветущие растения, процветающие на весеннем солнце.

Эксперты из Королевского садоводческого общества поделились подборкой цветущих растений, идеально подходящих для майского посева. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чернобривцы

Благодаря их веселому цветению и легкому выращиванию чернобривцы являются популярным выбором для майской посадки. Посейте семена чернобривцев прямо в хорошо дренированную почву и снабдите им много солнечного света, чтобы стимулировать рост и обильное цветение.

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Цинии

Цинии, известные своим смелым и ярким цветением, обязательны для любого летнего сада. Посадите семена цинии в плодородную почву и регулярно поливайте, чтобы поддерживать почву постоянно влажной. Благодаря широкому спектру цветов и форм цветков цинии прекрасно дополняют сад, привлекая бабочек и опылителей своим богатым цветочным нектаром.

Лаванда

Выберите в саду солнечное место с хорошим дренированием и посадите рассаду лаванды или молодых растений, чтобы они имели место для распространения и процветания. Благодаря своим ароматным листьям и долговечным цветам растения лаванды привносят нотку элегантности и покоя в любой сад.

Шалфей

Посадите рассаду шалфея или молодые растения в плодородную, хорошо дренированную почву и снабдите им регулярный полив для содействия здоровому росту и обильному цветению.

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