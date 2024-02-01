Садоводы запретили в феврале обрезать эти три популярных растения

Обрезка является важной частью ухода за садовыми растениями, но важно знать, когда и как обрезать каждое растение. Обрезка в неправильном времени может нанести вред растению и привести к уменьшению цветения, заражению болезнями или даже гибели растения.

Два эксперта по садоводству, главный садовник Raby Castle Тим Маршалл и основатель Gardening Крис Боннетт предупреждают, что есть три распространенных садовых растения, которые никогда не следует обрезать зимой. В комментарии Express они призвали не трогать гортензии, сирень и лаванду.

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Гортензии и сирень цветут на старой древесине, что означает, что их цветочные почки закладываются в предыдущем сезоне. Обрезка этих растений зимой может удалить цветочные почки, что приведет к уменьшению цветения в следующем сезоне.

Лаванда чувствительна к чрезмерной влаге, и обрезка ее зимой может привести к гниению или грибковым заболеваниям. Кроме того, лаванда может быть очень чувствительна к холоду и морозу, и обрезка ее зимой может нанести вред мороза и оказать негативное влияние на новый рост, когда наступит весна.

Эти растения лучше всего обрезать летом, после того, как они закончили цвести. Это даст им достаточно времени, чтобы восстановиться к зиме.

По словам экспертов, обрезка в правильном времени важна для здоровья и цветения садовых растений. Понимание конкретных потребностей каждого растения поможет вам правильно ухаживать за ним и обеспечить ему наилучший уход.

Перед тем как обрезать садовые растения, важно провести исследования, чтобы узнать, когда и как их лучше всего обрезать. Обрезка в неправильном времени может нанести вред растению и привести к уменьшению цветения, заражению болезнями или даже гибели растения.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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