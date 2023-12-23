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Салат на Сочельник: рецепт "хрустящих вешенок"

Цихоцкая Мария

Салат на Сочельник: рецепт 'хрустящих вешенок'

Этот салат из хрустящих вешенок с ароматной заправкой станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду. Приготовить его можно за менее чем полчаса. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Вешенки свежие - 300 г
  • Вода – 2 л
  • Соль – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец душистый горошком – 3 шт.
  • Перец черный горошком – 7 шт.
  • Лук красный репчатый – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу

Для заправки:

  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Перец черный молотый – 1/3 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло подсолнечное - 50 мл
  • Уксус яблочный – 40 мл

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Приготовление

  1. Лук нарезать полукольцами и залить холодной водой на 3 минуты. Воду слить.
  2. В сотейник вылить воду, добавить соль, перец, лавровый лист и грибы. Готовить на среднем огне 10-15 минут до готовности. Готовые грибы охладить.
  3. Для заправки смешать соль, перец, пропущенный через пресс чеснок, уксус и растительное масло.
  4. Вешенки нарезать, добавить лук, нарезанную зелень и заправку. Перемешать.

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