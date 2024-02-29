Самая вкусная вареная рыба: рецепт супербыстрого приготовления за 7 минут

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МОЙВА. Отварите 7-8 минут в кипящей, подсоленной воде с листочком лаврового листика, и можно есть, для нас, это самая вкусная вареная рыба. (чистить перед варкой не надо) (если заморожена, то промойте под теплой водой из крана).

Чистые воды северных морей и северной части Атлантического и Тихого океанов дарят нам вкусную и полезную мойву, которая попадает к Вашему столу почти свежей благодаря использованию технологии шоковой заморозки непосредственно на рыболовных судах. Эта небольшая рыба очень питательна, а благодаря низкой калорийности является незаменимым диетическим продуктом. Постоянное использование мойвы в рационе обеспечивает организм необходимым количеством природного йода, жирными кислотами Омега-3, витаминами и минералами.