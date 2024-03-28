Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв и произносится за 3 часа (видео)

Длинные слова в речи часто становятся предметом любознательности, но известно, что количество букв в слове не всегда определяет его значение. Однако знали ли вы, что самые странные и длинные слова могут скрываться в английском словаре.

Например, знали ли вы, что само слово, имеющее 189 819 букв, начинается с "метионил" и заканчивается на "изолейцин", определяет химическое название титина – самого известного белка? Следовательно, это не просто слово, а химическая формула.

Однако, если говорить о реальных словах, тогда "пневмонультрамикроскопический силикововулканокониоз" может стать примером. Это 45-буквенное слово, описывающее болезнь легких, вызванную вдыханием крошечных частиц кремнезема в результате извержения вулкана.

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В свою очередь, немецкий язык известен своими сложными словами. В качестве примера можно привести слово "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz", описывающее закон, принятый в 1999 году в Германии для регулирования маркировки говядины в определенной земле. Это слово имеет невероятное количество букв – 63, и его можно сравнить с головоломкой.

Сейчас в Оксфордском словаре самое длинное слово - это "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", включает 45 букв и описывает достаточно серьезную болезнь. Существует и слово, которое требует трех часов, чтобы его произнести, оно имеет 189 819 букв. Это химическое название титина, белка, состоящего из 34 000 аминокислот.

На YouTube-канале блоггер MrBeast произнес это слово за 2 часа:

А согласно Книге рекордов Гиннеса, самое длинное слово в мире содержит 195 санскритских символов, которые транслитерируются на 428 букв латинского алфавита. Используется для описания региона Тамил Наду в Индии.

А страх перед длинными словами называется "гиппопотомонстросескипедалофобия".

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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